Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Holstenplatz - Fettbrand in Restaurantküche

Bad Segeberg (ots)

Am 25.12.19 kam es gegen 10:50 zu einem Fettbrand in der Küche eines Restaurants am Holstenplatz.

Der Betreiber des Restaurants hatte das Feuer selbst in der Küche bemerkt. In einer Pfanne auf dem Herd hatte sich Fett entzündet. Die beiden im Restaurant anwesenden Personen verließen das Gebäude unverletzt und wählten den Notruf.

Polizeibeamte sperrten den Bereich großräumig ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten eine Brandausbreitung auf Nachbargebäude.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell