Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg, Kreis Segeberg - Einsatzbilanz zur Silvesternacht

Bad Segeberg (ots)

Die Polizeidirektion Bad Segeberg verzeichnete in der Silvesternacht ein ähnliches Einsatzaufkommen wie in den Vorjahren. In der Zeit vom 31.12.2019, 18 Uhr bis zum 1. Januar 2020, 6 Uhr wurden die Polizeibeamten zu insgesamt 225 Einsätzen gerufen. Davon entfielen 125 auf den Kreis Pinneberg und 100 auf den Kreis Segeberg. Im Vorjahr waren es insgesamt rund 30 Einsätze mehr.

Einsatzanlässe waren überwiegend alkoholbedingte Streitigkeiten und Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen und Brände.

In Seth griff gegen 1 Uhr ein Feuer aus einer Mülltonne auf das angrenzende Haus über. Hierdurch wurden die Garage und ein Überstand beschädigt, Schlimmeres verhinderten die Einsatzkräfte der Feuerwehr. An dem Haus in der Hamburger Straße entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Kaltenkirchen brannte gegen 2:30 Uhr ein Wohncontainer in der Straße Im Grunde. Der 39-jährige Bewohner der Unterkunft wurde durch den Brand verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache und schließt fahrlässige Brandstiftung nicht aus.

In Norderstedt kam es gegen 1:40 Uhr in der Müllerstraße zu einer Bedrohung. Ein 33-jähriger Norderstedter schlug mit den Fäusten gegen die Fenster und Türen des Hauses einer Nachbarin. Im weiteren Verlauf drohte er ihr mit dem Tode und zeigte eine Handgranate. Der Mann zog sich danach in seine Wohnung zurück. Dort überwältigten die Norderstedter Polizeibeamten den 33-jährigen Norderstedter. Sie nahmen ihn in Gewahrsam, wo er sich weiterhin aggressiv verhielt. Bei der Handgranate handelte es sich um eine Attrappe.

