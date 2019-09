POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Am Mittwoch 18.09.2019, gegen 07.35 Uhr, kam es auf der Straße Widum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem neunjährigen Schulkind. Die neunjährige Schülerin war zu Fuß auf dem rechten Gehweg am Widum unterwegs, als von hinten ein Pkw kam, der vermutlich mit dem rechten Außenspiegel gegen den linken Ellenbogen prallte. Hinter dem Kreuzungsbereich Widum/Hainweg hielt der Pkw an und eine ältere Dame stieg aus und unterhielt sich kurz mit dem Mädchen. Die Dame war leicht untersetzt und hatte kurze weiße Haare. Dann begab sich die Frau wieder zu ihrem Auto und fuhr davon. Bei dem Pkw handelt es sich um ein silberfarbenes oder graues Fahrzeug. Eine Zeugin erkannte die Unfallverursacherin vom Sehen. Ersten Hinweisen zufolge dürfte die Pkw Fahrerin aus Alt Lotte kommen. Es werden weitere Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder auf die Fahrzeugführerin bitte an die Polizei Ibbenbüren unter folgender Rufnummer: 05451-5914315

