Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - "Schlagenlinien" gefahren - Zeugin verständigt Polizei

Bad Dürkheim (ots)

Eine Pkw-Fahrerin meldete sich am 03.03.2020, gegen 22:00 Uhr telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass auf der L 527 von der Feuerbergkreuzung in Richtung A 650 - Bad Dürkheim ein Pkw unterwegs sei der "Schlangenlinien" fahren würde. Die Frau gab der Polizei ihren Standort durch und so konnte der besagte Pkw in Bad Dürkheim, in der Wormser Straße angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 25-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führeschein wurde beschlagnahmt. Da der 25-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 500,- Euro einbehalten.

