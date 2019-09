POL-PDMY: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei Adenau.

Polizeidirektion Mayen

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer Nürburgring Nordschleife: Am 14.09.2019, gegen 16.30 befuhr ein Motorradfahrer die Nürburgring-Nordschleife. Im Bereich des Abschnittes Klostertal hatte ein vorheriges Fahrzeug Kühlflüssigkeit verloren. Der Motorradfahrer kommt aufgrund der auf der Fahrbahn befindlichen Flüssigkeit ins Rutschen und stürzt. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer B 258: Am 14.10.2019, gegen 17.10 h befuhr ein Pkw die B 258 von Ahrdorf kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Hinter ihm fuhr ein Motorradfahrer. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte an der Einfahrt zum Campingplatz Stahlhütte nach rechts abzubiegen.

Der nachfolgende Motorradfahrer hat dies vermutlich zu spät bemerkt und fuhr auf den abbremsenden Pkw-Fahrer auf. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Sachbeschädigung in Hausten, mehrere Pkw in der Hauptstraße beschädigt: In Hausten kam es nach derzeitigen Ermittlungen in der Nacht vom 13.09.2019 auf den 14.09.2019 zu drei Sachbeschädigungen an Pkw. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen mit Steinen auf die vor den Anwesen abgestellten Fahrzeuge ein. Hier sind Sachschäden von mehrere tausend Euro entstanden. Aufgrund von Zeugenaussagen dürfte die Tatzeit auf 01.45 h einzugrenzen sein.

Sachbeschädigung Müsch In der Ortslage Müsch, in der Sonnenstraße wurde in der Nacht vom 13.09.2019 auf den 14.09.2019 Sachbeschädigungen begangen. Hier kam es zu Beschädigungen an einer Aushängetafel der Ortsgemeinde und an einer E-Bike Ladestation. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Bisher konnten noch keine Täterhinweise erlangt werden.

Hinweise zu den aufgeführten Sachverhalten bitte an die Polizei in Adenau, Tel. 02691/925-0

