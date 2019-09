Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mit Quad verunglückt

Möntenich (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Münstermaifeld verunglückte in unwegsamen Gelände am Samstag, den 14.09.2019, mit seinem Quad. Er befand sich zwischen Wald und Feldern im Bereich Brohl und Möntenich, als er mit seinem Quad infolge Unachtsamkeit einen Hang hinunterstürzte. Er zog sich dabei Verletzungen am Bein und am Rücken zu, konnte aber selbständig mittels Handy Hilfe rufen. Die Freiwillige Feuerwehr war zur Rettung eingesetzt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671 9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell