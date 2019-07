Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer leicht verletzt, PKW-Fahrer entfernte sich

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstag, den 06.07.2019 um 20:40 Uhr stürzte ein 49jähriger Kaldenkirchener Fahrradfahrer beim Befahren des Kreisverkehrs Kölner Str./Clemensstr. in Kaldenkirchen, als eine PKW Fahrer den Kreisverkehr zügig verlies und dem Fahrradfahrer den Vorrang nahm. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug verletzte sich leicht. Der 40-50 Jahre alte PKW-Fahrer, der einen dunkelblauen VW Komi fuhr, entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien oder die Art seiner Unfallbeteiligung bekannt zu geben. Hinweise auf den PKW Fahrer bitte annn die Polizei in Viersen unter 02162/3770

