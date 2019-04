Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Haustür

Neustadt (Wied) (ots)

Am Mittwochabend wurde um 21:25 Uhr in der Asbacher Straße in Neustadt (Wied), Ot. Etscheid, durch bisher unbekannte Jugendliche / Heranwachsende die Scheibe einer Hauseingangstür beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich mit einem roten PKW VW Golf und einem dunklen Mercedes in Richtung Asbach. Ein Zeuge gab an, dass die Fahrzeuge jeweils mit mehreren Personen besetzt waren und die Insassen ca. 18 - 24 Jahre alt sein dürften. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

