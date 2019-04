Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Ein 55-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag die Hauptstraße aus Richtung Herdorf kommend in Richtung Betzdorf. Beim Vorbeifahren kollidierte er mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 20-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell