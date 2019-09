Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Neuenahr- Ahrweiler (ots)

Zur Tatzeit, Montag 09.09.2019, 17:30 Uhr - Dienstag 10.09.2019, 17:45 Uhr wurde durch die Geschädigte, in der Nelkenstraße im Ortsteil Bad Neuenahr ihr Leichtkraftrad abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Zweirad, am Folgetag, stellte sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Zum derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Verkehrsunfallflucht nicht ausgeschlossen werden. Durch einen Anwohner wird eine ältere, männliche Person mit einem (hell) blauen metallic Geländewagen benannt. Der Fahrer dieses Pkws bat demzufolge selbigen Anwohner um Hilfe, das Leichtkraftrad wieder aufzustellen.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen können, werden an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, erbeten. Darüber hinaus bittet die Polizei darum, das sich der Fahrer des Geländewagens meldet, sodass sein Verfahrensstatus geklärt werden kann.

