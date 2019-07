Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 16.07.2019: 18 - Jähriger mit Bolzenschneider und geklautem Fahrrad erwischt+++Schwerer Unfall mit Porsche

Gießen (ots)

Gießen: Dumm gelaufen

Ein 18 - Jähriger wurde am späten Montagabend durch eine Streife im Neuenweg kontrolliert. Der Radfahrer führte auf dem Lenker einen Bolzenschneider mit. Bei der Überprüfung des verdächtigen Heranwachsenden stellte es sich heraus, dass das Fahrrad gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der junge Verdächtige räumte die Tat ein. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Fahrrad zurückgelassen

Eher ungewöhnlich war ein versuchter Diebstahl am Dienstag, gegen 22.30 Uhr, in der Straße Hinter dem Dorf in Launsbach. Drei Unbekannte Personen, darunter zwei Männer und eine Frau, hatten offenbar versucht, einen Kinderwagen zu entwenden. Zeugen hatten versucht, die Verfolgung des Trios, bei denen sich offenbar noch ein Kleinkind befand, aufzunehmen. Dabei ließen die Unbekannten ein Fahrrad, das zuvor ebenfalls gestohlen wurde, zurück. Der Kinderwagen und das Rad blieben zurück, während die Verdächtigen flüchten konnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Allendorf: Anzeige wegen Fischwilderei

Wegen Fischwilderei wird aktuell gegen einen 22 - Jährigen aus Pohlheim ermittelt. Der Mann hatte unberechtigt an einem Teich bei Allendorf geangelt. Er wurde am Sonntagnachmittag von einem zeugen dabei erwischt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Mehrere Schwerverletzte bei Unfall mit Porsche

Offenbar viel zu schnell war ein 21 - Jähriger am Montag, gegen 19.45 Uhr, auf der Landesstraße 3166 zwischen Grünberg und Weickartshain unterwegs. Der Fahrer aus Gießen saß am Steuer eines Porsche Macan und kam ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Im Anschluss prallte das Fahrzeug gegen einen Hang und wurde von dort auf die Straße zurückgeschleudert. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kippe auf die rechte Fahrzeugseite. Auf dieser Seite rutsche der PKW noch weitere 100 Meter. Neben dem 21 - Jährigen wurde noch beide Mitfahrer im Alter von 23 und 17 Jahren schwer verletzt. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Wildschwein prallt gegen Fahrzeugfront

Zu einem Totalschaden eines grauen Daimler kam es am frühen Dienstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Leihgestern und Langgöns. Ein 50 - Jähriger war mit dem PKW unterwegs, als ihm vor dem Abzweig Neuhof ein Wildschwein vor das Auto lief. Das Tier verstarb durch den enormen Aufprall. Der Schaden an dem fahrzeug liegt bei mehreren tausend Euro.

Jörg Reinemer Pressesprecher

