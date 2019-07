Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 15.07.2019: Brand in Gießener Klinik offenbar Brandstiftung; Zeugen gesucht+++Mehrere Farbschmierereien in Laubach+++29 - Jährige in mit fast drei Promille unterwegs

Gießen (ots)

Gießen: Brand in Klinik - Kripo sucht Zeugen

Nach einem Brand, in dessen Folge es zu Schäden in Höhe von etwa 60.000 Euro kam, sucht die Polizei dringend Zeugen. Der Brand wurde am Freitag (12.7.2019), gegen 18.00 Uhr, gemeldet. Sehr wahrscheinlich hatte ein Unbekannter Teile von Wäsche, die sich in einem Metallwagen befand, in Brand gesetzt. Der Bereich befindet sich in einem Gebäude der Uniklinik, in einem Treppenhaus zwischen der Kinderintensivstation und der Erwachsenenintensivstation. Glücklicherweise bemerkte ein Zeuge den Brand. Er nahm sich einen Feuerlöscher und löschte, bevor Schlimmeres passieren konnte. Durch die Rauchentwicklung und das Wasser der Sprinkleranlage kam es zu dem hohen Schaden. Offenbar hatte eine unbekannte Person am frühen Freitagnachmittag Teile der in dem Metallwäschewagen befindliche Kleidung angezündet. Die Gießener Kripo sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit, gegen 17.45 Uhr, Freitag, 12.7.2019) in dem Treppenhaus bei der Station 3 verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbrecher im Holbeinring unterwegs

Unbekannte haben sich am letzten Wochenende an einem Wohnhaus im Holbeinring zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hatten an einer Terrassentür gehebelt und dann mehrere Zimmer des Wohnhauses durchsucht. Offenbar mit einem Laptop flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb festgehalten

Sachen im Wert von etwa 50 Euro hat ein 25 - Jähriger Asylbewerber am Samstag, gegen 11.40 Uhr, aus einer Drogerie in der Georg-Elser-Straße mitgehen lassen. Der Verdächtige hatte offenbar Sachen ausgepackt und Hüllen zurückgelassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Offenbar politische Symbole hinterlassen

Vandalen waren zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Laubach unterwegs. Dabei richteten die Unbekannten einen Schaden von etwa 2.000 Euro an. In allen Fällen benutzten sie grüne Farbe und beschmierten in der Berliner Straße, in der Friedrichstraße und Im Hain eine Hausfassade, mehrere PKW, Verkehrszeichen und andere Bereiche. Teilweise enthielten die hinterlassenen Schmierereien politische Botschaften. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Schlägerei in einer Gaststätte

In einer Gaststätte in der Rabegasse in Grünberg kam es am frühen Samstagmorgen (gegen 06.50 Uhr) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 21 - und einem 32 - Jährigen. In dessen Verlauf soll der Jüngere dann mehrfach mit der Faust und den Füßen seinen Kontrahenten verletzt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Rabenau: Mehrere Werkzeuge aus PKW gestohlen

Ein PKW wurde Ende letzter Woche (Mittwoch auf Donnerstag) in der Rainer-Maria-Rilke-Straße aufgebrochen. Die Unbekannten hatten die Fahrertür aufgebrochen und dann daraus mehrere Werkzeuge entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lollar: Mehrere Beschädigungen auf Wiese angerichtet

Auf einer Wiese bei Lollar haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag gleich mehrere Beschädigungen angerichtet. Zunächst drückten sie einen Weidezaun auf einer Länge von etwa 50 Metern nach unten. Danach beschädigt sie an zwei Anhängern die Reifen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Offenbar alkoholisiert Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Eine 29 - Jährige hat am Freitag, gegen 19.30 Uhr, in der Rodheimer Straße offenbar unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Peugeot in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf diesem Stück war vor ihr ein 38 - Jähriger mit seinem VW Sharan unterwegs. Der Mann wollte nach links abbiegen, als er von der 29 - Jährigen überholt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Gerade als die erste Streife an der Unfallstelle eintraf, nahm die 29 - Jährige eine Weinflasche und nahm einen kräftigen Schluck daraus zu sich. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Zuvor hatte ein Alkoholtest einen Wert von etwa 2,8 Promille ergeben. Bei der Unfallaufnahme kam auch heraus, dass die 29 - Jährige wenige Minuten vor dem Unfall offenbar in unmittelbarer Nähe gleich zwei Mal geblitzt wurde. In einem Fall, gegen 17. 50 Uhr (12.7.2019) wurde sie offenbar mit einer Geschwindigkeit von 91 km/h im Ort gemessen. Im zweiten Fall, gegen 19.15 Uhr (12.7.2019) zeigte das Messgerät 75 km/h an. Die Polizei sucht auch Zeugen, denen der silberfarbene Peugeot 206 mit (FD) Fuldaer Kennzeichen aufgefallen war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Marburger Straße

Zu einem Schaden von etwa 1.500 Euro kam es am Samstag, zwischen 18.10 und 18.25 Uhr, in der Marburger Straße, Ecke Steinstraße. Offenbar kam ein Fahrzeuglenker beim Ausparken gegen einen Daimler Benz der A-Klasse. Der PKW wurde an der hinteren rechten Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht in der Krofdorfer Straße

Trotz Schadens von etwa 3.000 Euro ist ein Unbekannter am Samstag, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, in der Krofdorfer Straße einfach davongefahren. Offenbar beim Ein- oder Ausparken wurde dort ein weißer VW Polo beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Stromverteilerkasten beschädigt

In der Christian-Rink-Straße wurde bei einem Verkehrsunfall ein Stromverteilerkasten beschädigt. Trotz Schadens von etwa 1.000 Euro flüchtete der Verursacher. Der Schaden wurde durch Zeugen am Sonntagmittag entdeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Radfahrgrupp gesucht

Im Grünberger Weg kam es am Mittwoch, gegen 20.00 Uhr, zu einem Unfall, an dem offenbar Radfahrer beteiligt waren. Zeugen hatten mitbekommen, wir mehrere Jugendliche oder Kinder an der VW Golf vorbeifuhren. Offenbar kam einer der Radfahrer gegen den geparkten VW. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schnelles Bremsen führt zu Auffahrunfällen - Weißer Golf gesucht

In der Rodheimer Straße hat der Fahrer eines weißen VW Golfs offenbar mehrere Auffahrunfälle ausgelöst. Der Gesuchte bremste am letzten Donnerstag, gegen 13.00 Uhr, in Höhe der Krofdorfer Straße und bog dann offenbar nach links ab. In der Folge bremste ein 25 - Jähriger Autofahrer, der hinter dem weißen Golf fuhr, stark ab. Danach fuhr ein 38 - Jähriger mit seinem PKW auf den PKW des 25 - Jährigen auf. Unmittelbar danach fuhr noch ein weiterer Autofahrer auf den PKW des 38 - Jährigen auf. Der Schaden liegt zusammen bei etwa 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Verkehrsunfallflucht am 13.07.2019 in Villingen

Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem VW Touareg die Landesstrasse 3137 aus Richtung Villingen kommend, in Richtung Hungen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Geschädigten kam der bislang unbekannte PKW-Fahrer ins Schlingern und touchierte mit seinem Heck die Fahrertür und den Außenspiegel des Touareg. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Bei dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer soll es sich um einen weißen Lieferwagen (bis 3,5t) der Marke Fiat, mit beigem "Planen Aufbau", handeln. Er fuhr in Richtung Villingen davon. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg in Verbindung zu setzen unter Telefon 06401-91430.

