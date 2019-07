Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 16.07.2019: Linden: 15 - Jähriger auf Spritztour verursacht Unfall mit hohem Schaden

Gießen (ots)

Sehr Wahrscheinlich ohne die Erlaubnis seiner Eltern und ohne den notwendigen Führerschein war ein 15 - Jähriger aus Hamm am Montag, gegen 22.00 Uhr, in der Frankfurter Straße in Linden mit einem grauen VW Tiguan unterwegs. Der Jugendliche war in Richtung Gießen offenbar viel zu schnell unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Der Geländewagen stieß dabei zunächst gegen einen Skoda und danach gegen einen Peugeot. Durch den enormen Aufprall wurde der Peugeot gegen einen ebenfalls dort abgestellten Opel, einen Fiat und einen Opel geschoben. Der Opel krachte zum Schluss noch in einen Sperrmüllhaufen. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, staunten nicht schlecht, als sie das Geburtsdatum des jungen Fahrers feststellten. Auf ihn aber auch auf seine Eltern kommen nun Strafverfahren zu. Offenbar war der junge Fahrer mit dem Auto seiner Eltern bereits mehrere Hundert Kilometer durch Nord-Rhein-Westfalen und Hessen gefahren. Insgesamt entstanden Schäden von zusammen etwa 30.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

