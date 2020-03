Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rettungswagen bei Verkehrsunfall beschädigt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.03.2020, gegen 09:40 Uhr befuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn die Talstraße in Neustadt/Weinstraße aus Fahrtrichtung Lambrecht kommend. Vor diesem fuhren im Baustellenbereich auf Höhe des Stadionbads zwei PKW. Um den heranfahrenden Rettungswagen überholen zu lassen bremste der vorderste PKW ab. Der mittlere PKW erkannte jedoch den von hinten heranfahrenden Rettungswagen nicht und setzte ebenfalls zum Überholen des ersten PKW an. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem zum Überholvorgang ansetzenden PKW und dem sich im Überholvorgang befindlichen Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der 30-jährige Fahrer des mittleren PKW muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100EUR und einem Punkt in Flensburg rechnen. Da der Rettungswagen weiterhin fahrbereit blieb konnte dieser die Fahrt zur Einsatzstelle fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-212

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell