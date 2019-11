Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Polizeioberkommissar Andreas Tapken ist nun Stationsbeamter in Bösel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ab dem 1. November 2019 ist die Polizeistation Bösel wieder dauerhaft besetzt. Polizeioberkommissar Andreas Tapken wird von nun an die polizeiliche Arbeit in der Ein-Mann-Station Am Kirchplatz 15 übernehmen. Nach Abschluss des Studiums der Polizei im Jahr 2004 versah er zunächst Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg. Ein Jahr später zog es ihn in die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, in den dortigen Einsatz- und Streifendienst. Vor seinem Wechsel nach Bösel versah er bereits schon ein Jahr lang Dienst bei der Polizeistation Molbergen - so ist für ihn die Arbeit als Stationsbeamter kein Neuland. Für die Zukunft wünscht sich der plattdeutsch sprechende Polizist eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Institutionen der Gemeinde. Außerdem wird er in polizeilichen Fragen stets ein offenes Ohr für Bürgerinnen und Bürger haben. Ltd. Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, begrüßte Andreas Tapken herzlich auf seinem neuen Dienstposten und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute: "Andreas Tapken ist ein erfahrener und geschätzter Polizeibeamter, der viele Jahre im Einsatz - und Streifendienst und bereits in Molbergen als Stationsbeamter tätig war. Er kennt also Land und Leute und ist mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut. Ich bin mir sicher, dass er auch für die Belange in Bösel stets ein glückliches Händchen haben und gute Entscheidungen treffen wird." Auch der Bürgermeister der Gemeinde Bösel, Hermann Block, freut sich über den Neuzugang und hieß ihn in seiner Gemeinde willkommen: "Für uns als Gemeinde und auch für unsere Bürgerinnen und Bürger ist ein fester und dauerhafter polizeilicher Ansprechpartner wichtig. Insbesondere ein enger Kontakt zu unserem Außendienst des Ordnungsamtes hat sich in der Vergangenheit stets bewährt. Daher freue ich mich auf die zukünftige gute Zusammenarbeit mit Polizeioberkommissar Andreas Tapken."

