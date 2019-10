Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 30.-31.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl eines Rollers

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen dem 24.-27.10.2019 unbemerkt einen Roller der Marke Aprilia mit einem Zeitwert von etwa 400 Euro, der vor dem Haus des Geschädigten in der Dorfstraße in Lindern abgestellt war. Personen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Löningen unter 05432-9500 zu verständigen.

Garrel - Brand eines Fahrzeugs

Am Mittwoch, den 30.10.2019, geriet gegen 06.40 Uhr ein abgeparkter Omnibus in der Friedhofstraße in Garrel aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die eingesetzte Feuerwehr Garrel konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Bus wurde im Anschluss abgeschleppt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 30.10.2019, kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in der Hauptstraße in Halen. Eine 59-jährige Frau aus Halen befuhr mit ihrem Toyota die Marienstraße und war im Begriff, nach links in die Hauptstraße einzubiegen, als sie den von rechts kommenden 72-jährigen Emsteker mit seinem VW übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden, der insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt wird.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz

Am Mittwoch, den 30.10.2019, stellte ein 46-jähriger Mann aus Cloppenburg seinen BMW auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Osterstraße in Cloppenburg ab und verließ das Fahrzeug für etwa 10 Minuten. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher eine Beschädigung an der rechten Frontpartie seines Pkw herbeigeführt und sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Dieser beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 30.10.2019, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Ortskernentlastungsstraße L839 in Lindern. Ein 35-Jähriger aus Essen wollte die L839 aus Lindern kommend in Richtung Kleineging überqueren und übersah dabei vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne die von rechts kommende, 35-jährige Seat-Fahrerin aus Steinfeld. Diese befuhr die L839 aus Werlte kommend in Richtung Lastrup. Durch den Verkehrsunfall wurde die Frau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 8.000 Euro beläuft.

