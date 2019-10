Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 30.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 30.10.2019, gegen 18:40 Uhr, befuhren drei weibliche PKW-Führerinnen aus Goldenstedt hintereinander die Langfördener Straße (K 254) in Richtung Lutten. In Höhe der Langfördener Straße 33 fuhren alle drei dann mit ihren PKW über eine Umleitungsbeschilderung, welche auf der Fahrbahn lag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Vermutung nahe, dass zuvor ein Kraftfahrzeug mit der Beschilderung zusammengestoßen war, woraufhin diese auf die Fahrbahn fiel. Der Kraftfahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Kraftfahrzeug bzw. auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) zu melden. (1294791)

Rückfragen bitte an:

PK Vechta (Einsatz- und Streifendienst)

SB: Fricken,POK

Tel.: 04441-943-112



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell