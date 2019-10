Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl eines Rollers

Zwischen Donnerstag, 24. Oktober 2019, 21.00 Uhr und Sonntag, 27. Oktober 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Aprilia, Modell SR50, der in der Dorfstraße stand. Der Schlüssel steckte im Zündschloss. Am Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen 792RHD in grüner Schrift angebracht. Er ist schwarz lackiert mit lila Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. Oktober 2019, kam es um 08.00 Uhr an der Kreuzung Vinner Weg/Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen wollte vom Vinner Weg nach links in die Bahnhofsallee abbiegen und übersah hierbei einen 30-jährigen Radfahrer aus Löningen, der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Halen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. Oktober 2019, kam es um 10.15 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Halen wollte von der Marienstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 72-jährigen Pkw-Fahrer aus Emstek, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Emsteker leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Cloppenburg - Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen

Am 21. Und 25. Oktober 2019 kam es in Cloppenburg zu Diebstählen aus Fahrzeugen, die in Bereichen von Baustellen abgestellt waren. Zunächst entwendete ein bislang unbekannter Täter am 21. Oktober zwischen 12.30 und 16.35 zwei Geldbörsen aus einem Fahrzeug, das an einer Baustelle in der Bahnhofstraße stand. Am 25. Oktober wurde eine Geldbörse aus einem Fahrzeug an einer Baustelle im Hagenweg gestohlen. Einige Gegenstände wurden durch einen bislang unbekannten Taxifahrer und einen Postboten aufgefunden und den Eigentümern wieder ausgehändigt. Diese beiden Personen und andere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen. Die Polizei empfiehlt jegliche Fahrzeuge bei Abwesenheit stets verschlossen zu halten.

