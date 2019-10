Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, kam es zwischen 11.45 und 11.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Böseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Audi A3, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel/Elisabethfehn - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 29.Oktober 2019, gegen 12.00 Uhr wollte ein 81-jähriger Barßeler mit seinem PKW, Peugeot von einer Grundstückzufahrt auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er eine 23-jährige Barßelerin, die mit ihrem PKW, VW die Hauptstraße in Richtung Bollingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 23-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

