POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Am Donnerstag, 24. Oktober 2019, lud Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, einige junge Künstler und Künstlerinnen in den im November 2017 eingeweihten Neubau in der Bahnhofstraße ein, um 27 Kunstwerke in Empfang zu nehmen. Vorausgegangen war der Wunsch der Mitarbeiter /-innen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta den Neubau bunter zu gestalten. Andreas Sagehorn nahm sich diesem Anliegen an, sodass eine Kooperation mit der Kunstschule Schewe in Cloppenburg entstand. Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren besuchten das Polizeidienstgebäude, um sich entsprechende Inspirationen zu suchen. Anschließend fertigten die Kinder unter Anleitung ihrer Kunstlehrerin Natascha Schneider zahlreiche Bilder, die Gegenstände, Personen und Situationen des polizeilichen Alltages in einem neuen, farbenfrohen Kontext darstellen. Andreas Sagehorn zeigte sich begeistert von der handwerklichen Begabung der noch jungen Künstler und ihrer Kreativität den vielfältigen Polizeiberuf mit ihrer ganz individuellen Note zu versehen. Stellvertretend für seine Mitarbeiter /-innen sprach er seinen Dank sowohl den Kindern, als auch den Kunstlehrerinnen aus. Unterstrichen wurde dies durch einige kleine Präsente, die feierlich überreicht wurden.

