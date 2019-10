Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191014.5 Hemmingstedt: Bombenentschärfung für Mittwoch geplant

Hemmingstedt (ots)

In Hemmingstedt wurde in Nähe der Straße Lieth eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg festgestellt. Die in 3 m Tiefe liegende Bombe soll am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, um 14 Uhr, durch den Kampfmittelräumdienst Kiel entschärft werden.

Beteiligte Behörden und die Polizei werden dazu in der umliegenden Umgebung Handzettel als Information für die Liether Haushalte verteilen. In einem festgelegten Radius müssen vermutlich ca. 150 Anwohner evakuiert werden. Die Evakuierungsmaßnahmen werden am Mittwochmorgen um 10 Uhr beginnen und sollen um 13 Uhr abgeschlossen sein. Es ist geplant, die Anwohner für den begrenzten Zeitraum im Seniorenheim in der Dorfstraße und in der alten Schule unterzubringen. Die Straßen rund um Hemmingstedt werden ebenfalls gesperrt werden müssen. Die Entschärfung selbst wird zusätzlich durch eine Sirene angekündigt. Nach Beendigung der Maßnahme wird die Sirene wiederum ertönen.

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0)

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell