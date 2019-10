Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Lkw-Fahrer mit mehr als 1,5 Promille erwischt

Duisburg (ots)

Wohlmöglich hat der ein Disponent (32) einer Firma auf der Dahlingstraße Schlimmeres verhindert, indem er am Montag (14. Oktober) gegen 11 Uhr die Polizei informierte. Der Duisburger nahm während eines Ladevorganges bei einem Lkw-Fahrer (45) deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft war. Aufnahmen einer Überwachungskamera belegten, dass der Mann gegen 10:15 Uhr auf das Firmengelände fuhr. Der Verdacht des 32-Jährigen sollte sich bestätigen: Als die verständigten Beamten bei dem Berufskraftfahrer einen Atemalkoholtest vornahmen, zeigte dieser mehr als 1,5 Promille an. Den 45-Jährigen brachten sie zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus und untersagten ihm, von seinem lettischen Führerschein in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin Gebrauch zu machen. Weil er über keinen Wohnsitz im Inland verfügt, musste er der Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe an Ort und Stelle entrichten. Die Sattelzugmaschine samt Auflieger blieb an Ort und Stelle stehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell