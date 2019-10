Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Mann bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstag (12. Oktober, 20:40 Uhr) sind Streifenwagen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Wanheimer Straße ausgerückt. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie lediglich eine kleine Blutlache auf dem Gehweg vor. Laut Zeugenaussagen sei ein Mann mit einem Messer verletzt und dann von vier Streitbeteiligten mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht worden. Ermittlungen in der Klinik ergaben, dass der Verletzte bei Einlieferung eine lebensgefährliche Stichverletzung hatte. Nach medizinischer Behandlung konnten die Ärzte Entwarnung geben. Das Quartett, was den 29-Jährigen in die Notaufnahme gefahren hatte, berichtete den Uniformierten zwar von einer Auseinandersetzung. Den Grund für den Streit, wollte aber niemand preisgeben. Daher sucht die Mordkommission, die wegen des versuchten Totschlags ermittelt, Zeugen. Hinweise nimmt das KK 11 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

