Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Beim Reifenwechsel über den Fuß gefahren

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (12. Oktober, 11:45 Uhr) wollte ein 61-Jähriger an seinem Pkw, der in einer Parktasche der Straße Zur Wolfskuhl abgestellt war, einen Reifen wechseln. Hierbei legte er sich auf den Boden, um den Wagenheber anzusetzen. In diesem Moment wollte eine 34-jährige mit ihrem Dacia neben dem Wagen des 61-Jährigen einparken. Hierbei übersah sie den Mann und fuhr über seinen Fuß. Er musste durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

