Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Duisburg (ots)

Bislang Unbekannte haben am Donnerstag (10. Oktober) zwischen 11:15 Uhr und 16:30 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesbadener Straße aufgehebelt. Mit Schmuck und Geld als Beute verschwanden die Einbrecher unbemerkt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280-0. (jg)

