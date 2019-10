Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Im Zeitfenster von Mittwoch (9. Oktober, 17 Uhr) bis Donnerstag (10. Oktober, 7 Uhr) haben Unbekannte einen schwarzen Mercedes E350 CDI von der Alexstraße gestohlen. Der Eigentümer (34) hatte das Auto am Mittwoch in einer Parkbucht geparkt, die sich gegenüber eines Supermarktes befindet. Als der Duisburger am Donnerstag zur Arbeit fahren wollte, war das zuvor verschlossene Auto verschwunden. Die verständigten Polizisten suchten den Nahbereich ab und leiteten eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Nach Angaben des 34-Jährigen stammt der Mercedes aus dem Baujahr 2011, ist mit einem sogenannten AMG-Paket ausgestattet, hat silberne AMG-Felgen und Ledersitze. Zeugen, die Angaben zu Verdächtigen und dem Verbleib des Autos machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 34. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell