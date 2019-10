Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Falscher Stadtwerker Mitarbeiter mit Blaumann unterwegs

Duisburg (ots)

Mit einem blauen Arbeitsanzug war am Mittwoch (9. Oktober, 14:15 Uhr) ein falscher Stadtwerke Mitarbeiter auf der Husemannstraße unterwegs. Er klingelte bei einer 73-Jährigen und gab vor Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Während der Mann seinen vermeintlichen Arbeiten nachging, hatte sich die Seniorin in ihrem Wohnzimmer aufgehalten. Nachdem der Unbekannte gegangen war, bemerkte die Frau, dass ihr Bargeld und Schmuck fehlt. Der Dieb ist circa 1,80 Meter groß und schlank, hat kurze, schwarze Haare und hatte zu dem Blaumann noch weiße Handschuhe an. Zeugenhinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

