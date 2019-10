Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber attackieren angetrunkenen Fußgänger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Zwei Täter versuchten am Sonntag, 06.10.2019, an der Heeper Straße/ Kronenstraße einen alkoholisierten Fußgänger auszurauben. Als das Opfer sich zur Wehr setzte und ein Taxi-Fahrer anhielt, flüchteten die Täter ohne Beute.

Ein 47-jähriger angetrunkener Bielefelder ging gegen 04:30 Uhr auf der Heeper Straße in Richtung Teutoburger Straße und hielt sich dabei immer wieder an Hauswänden fest. Kurz vor der Kronenstraße blieb er stehen und holte sein Handy hervor. In dem Moment griff ihn ein Täter von hinten an, nahm ihn in Schwitzkasten und versuchte ihm das Handy abzunehmen. Bei dem folgenden Gerangel gelang es dem Bielefelder sich zu befreien. Als er sich zur Wehr setzte entstand eine Schlägerei, bei der er zu Boden ging. Ein zweiter Täter trat zu dem Räuber und beide schlugen und traten auf das am Boden liegende Opfer ein. Als ein vorbeifahrender 64-jähriger Taxi-Fahrer anhielt und zurücksetzte, flüchteten die Angreifer ohne Beute in den Ravensberger Park.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

