POL-VER: ++Lilienthaler Polizei sucht Fahrradbesitzer++

Lilienthal (ots)

Im Zuge strafrechtlicher Ermittlungen sucht die Lilienthaler Polizei den Besitzer eines Herren-Trekkingrades der Marke "Compel CR-S500", Farbe schwarz mit gelben und grauen Applikationen, 28 Zoll, 24 Gang Kettenschaltung. Weiterhin ist an der Sattelstange eine Anhängekupplung für einen Fahrradanhänger und am Rahmen ein Getränkeflaschenhalter montiert. Das Fahrrad ist in einem sehr guten Allgemeinzustand, obwohl das Vorderlicht abgebrochen ist und fehlt. Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich unter Vorlage des Eigentumsnachweises an die Polizeistation in Lilienthal (Telefon 04298/92000) zu wenden.

++ Ein Foto des Fahrrades befindet sich in der Digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++

