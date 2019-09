Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Körperverletzung in Sindelfingen; Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Sindelfingen; Einbruch in Weil der Stadt; Unfallflucht in Grafenau; Feuerwehreinsatz in Schönaich

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Streitschlichter gesucht

In der Bahnhofstraße in Sindelfingen kam es am Dienstag gegen 11.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zu der die Polizei nun nach einen bislang unbekannten Streitschlichter sucht. Vermutlich aufgrund familiärer Streitigkeiten hat ein 36-Jähriger auf Höhe der Postfiliale die Beifahrertür eines geparkten Audi aufgerissen. Zu diesem Zeitpunkt saß seine 18 Jahre alte Tochter auf dem Beifahrersitz im Fahrzeug ihres Freundes. Der Vater soll anschließend, mutmaßlich mit der Hand, in das Gesicht seiner Tochter geschlagen haben. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Mann wurde auf das Geschehen aufmerksam und hielt den Vater von eventuell weiteren Schlägen ab. Der Unbekannte ist vermutlich zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hat eine Glatze und einen Spitzbart. Er wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 8 / Sindelfingen: Unfall mit vier Beteiligten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 25.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18.05 Uhr auf der BAB 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Ein 32 Jahre alter Sattelzuglenker war, von München kommend in Richtung Karlsruhe, auf dem zweiten von insgesamt vier Fahrstreifen unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz Stuttgart wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er, vermutlich aus Unachtsamkeit, einen auf der rechten Spur fahrenden 27-jährigen Skoda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Skoda schleuderte in der Folge nach links und touchiert einen VW, dessen 43-jähriger Fahrer auf dem dritten Fahrstreifen unterwegs war. Der VW wird im weiteren Verlauf nach links abgewiesen und prallte gegen die Betonleitwand. Obendrein kam es noch zu einer Berührung zwischen dem Skoda und dem Mazda einer 39-jährigen Frau, die zum Unfallzeitpunkt den linken Fahrstreifen befuhr. Durch den Unfall wurden der 27- und 43-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Skoda und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von circa drei Kilometern.

Weil der Stadt-Münklingen: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Sonntag 19.30 Uhr und Dienstag 19.20 Uhr in der Liebenzeller Straße in Weil der Stadt-Münklingen verübt wurde. Über eine zuvor aufgebrochene Kellertür gelangten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus. Nach Betreten und Durchsuchung des Gebäudes machten sie sich vermutlich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. An der Kellertür entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Grafenau: Verkehrszähler-Leitpfosten beschädigt

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 09.30 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Grafenau und Döffingen ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Richtung Döffingen unterwegs und kam im Bereich einer Tankstelle nach rechts von Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen Verkehrszähler-Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Schönaich: Rauchentwicklung in Erdgeschosswohnung

Nachdem am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Lessingstraße in Schönaich eine Rauchentwicklung gemeldet worden war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Schönaich, Holzgerlingen sowie Sindelfingen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 32 Wehrleuten aus. Aus noch ungeklärter Ursache hat sich in einer Erdgeschosswohnung Stoff entzündet. Die alarmierten Einsatzkräfte öffneten die betreffende Wohnung und löschten die glühenden Stoffreste. Während der Rauchentwicklung befanden sich keine Personen in der Wohnung. Sachschaden entstand nicht. Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen rückten die Feuerwehren wieder ab.

