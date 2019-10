Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Innenstadt: Kurden demonstrieren gegen "Einmarsch der Türkei in Syrien"

Duisburg (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2019, von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr, fand eine kurzfristig angemeldete Demonstration kurdischer Mitbürger mit dem Thema "Gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien" statt. Im Anschluss an einen Aufzug vom Lifesaver-Brunnen auf der Königstr. zum Forum Duisburg und zurück wurde die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung vor dem Brunnen beendet. Die Versammlung verlief mit etwa 60 Teilnehmern weitgehend störungsfrei, wegen des Mitführens von einigen Fahnen mit verbotenen Symbolen werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

