Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hochwertiger Telekoplader von Baustelle entwendet

Drakenburg (ots)

(opp) Während des laufenden Arbeitsbetriebes wurde von der Baustelle auf dem Weserwehr in Drakenburg, in der Zeit vom 05. auf den 6. August, 18:00 bis 10:00 Uhr, ein hochwertiger rotfarbener Teleskoplader der Marke Weidemann, Typ T4512 entwendet. Ein amtliches Kennzeichen ist an der selbstfahrenden Arbeitsmaschine nicht angebracht.

Das für diesen Diebstahl zuständige Polizeikommissariat Hoya bittet um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 04251/93464-0.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell