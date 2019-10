Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Dieb flüchtet ohne Beute

Duisburg (ots)

Ein Mann hat am Freitag (11. Oktober, 5:10 Uhr) einen Verdächtigen angesprochen, der in seiner Garage an der Kammerstraße in seinen Sachen wühlte. Als der 26-Jährige ihn zur Rede stellte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung Ludgeriplatz. Der Dieb trug eine dunkle Bomberjacke und eine helle Hose. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und einen mittellangen schwarzen Bart. Hinweise nimmt das KK 34 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

