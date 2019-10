Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Am Freitag (11. Oktober, 14:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Radfahrerinnen stürzten und sich verletzten. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Straße In der Rheinau in Richtung Margarethenstraße und stellte diesen in Höhe der Hausnummer 38 am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie anschließend aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, achtete sie nicht auf eine 37-jährige Radfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war und gerade an dem Audi vorbeifahren wollte. Sie stieß leicht gegen die Autotür und machte dann einen Schlenker nach links. Hierbei kollidierte sie mit einer weiteren Radfahrerin (47 Jahre), die ihr entgegenkam. Beide stürzten mit ihren Rädern zu Boden und erlitten Prellungen und Schürfwunden. Die 47-Jährige musste durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

