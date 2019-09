Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Überhöhte Geschwindigkeit - Fahrer kommt von Straße ab und fährt in geparkte Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 09.09.2019 kurz vor Mitternacht kam es in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam der 20-jährige Fahrer mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw, der auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Der Unfallverursacher wurde mit Schmerzen im Brustbereich ärztlich versorgt, die drei Mitfahrer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren blieben unverletzt. Das verursachende Fahrzeug wurde mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt, die Schadenshöhe der weiteren Fahrzeuge ist derzeit noch nicht bekannt. Alkohol oder Drogen waren augenscheinlich nicht im Spiel.

