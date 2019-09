Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht auf Parkplatz - weitere Zeugen gesucht

Am Montag den 09.09.2019 kam es kurz vor 15:45 Uhr auf dem Parkplatz Bachgängel in Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein parallel geparktes Fahrzeug so anfuhr, dass dieses wiederum auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei, bevor die Fahrzeugeigentümer zur Unfallstelle kamen. Weitere Hinweise an die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

