Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Garagenaufbrecher geschnappt

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (53) hat am Samstag (12. Oktober, 5:45 Uhr) die Polizei alarmiert, weil zwei Verdächtige auf dem Heidacker mit Taschenlampen an verschiedenen Garagen hantierten. Dank der guten Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung die beiden Männer (25, 31) ausmachen. Einer von ihnen trug einen Rucksack, in dem sich ein Schraubendreher befand. Im Verlaufe des Einsatzes meldete sich ein Anwohner (47) bei der Polizei. Seine Garage sei aufgebrochen worden und es fehlte ein Werkzeugkoffer. Zunächst stritten beide Männer den Einbruch ab. Der 31-Jährige räumte aber in der späteren Vernehmung die Tat ein. Den gestohlenen Werkzeugkoffer haben die Beamten auf einem Garagenhof der Graf-Bernadotte-Straße gefunden und nach der Spurensicherung seinem Eigentümer übergeben. (jg)

