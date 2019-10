POL-IZ: 191014.4 Heide: E Bikes gestohlen

Polizeidirektion Itzehoe

Am Samstag, den 12. Oktober 2019, zwischen 11 und 14 Uhr wurden in der Heider Innenstadt am Fahrradständer des Rondell Marktes zwei E Bikes gestohlen. Ein Ehepaar aus Melsungen hatte die beiden weinroten Klapp-E Bikes der Marke I:SY gegen 11 Uhr dort abgestellt und mit Kettenschlössern gesichert. Unbekannte stahlen die beiden Räder in der Zeit bis 14 Uhr. Die Polizei hofft nun, dass Passanten dort etwas Auffälliges bemerkt haben oder dass die auffälligen Räder irgendwo wiederauftauchen. Hinweise bitte an die Polizei in Heide unter 0481-94413

