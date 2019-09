Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (23.09.2019) und Dienstag (24.09.2019) in zwei Gaststätten in der Stuttgarter Innenstadt eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr in einem Café an der Büchsenstraße die Eingangstür auf und stahlen einen Tresor. Am Wilhelmsplatz drangen die Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Lokal ein und brachen gegen 01.58 Uhr einen Spielautomaten auf. Aus diesem stahlen sie mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise werden von den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegengenommen.

