Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbild nach betrügerischem Autoverkäufer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1013 Die Polizei sucht mit einem Lichtbild nach einem betrügerischem Autoverkäufer. Der Mann auf dem Foto steht in Verdacht, einen Mercedes mit falscher Beschreibung verkauft zu haben. Daraus entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Am 6. Januar verkaufte ein unbekannter Mann einem 33-Jährigen aus Rostock ein Auto der Firma Mercedes. Angeboten wurde das Auto in einem Internetportal. Übergabeort war der Hauptbahnhof in Dortmund. Verkauft wurde das Auto mit einem Kilometerstand von circa 121.000. Kurze Zeit nach dem Kauf stellte der neue Besitzer eigene Nachforschungen bei Mercedes und einem Vorbesitzer an. Demnach hatte das Auto bei Verkauf bereits über 380.000 km gelaufen. Der Wertunterscheid beträgt mehrere tausend Euro.

Bei dem Mann auf dem Foto soll es sich um den betrügerischen Verkäufer handeln. Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

