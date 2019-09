Polizei Dortmund

POL-DO: Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Eslohe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1012

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Nach dem Fund einer Leiche in einem Maisfeld in Eslohe am Sonntag (1. September) ermittelt nun eine Mordkommission der Polizei Dortmund. Sie sucht noch nach Zeugen.

Die Leiche, die von Zeugen gegen 19 Uhr in dem Feld an der Kreisstraße - kurz hinter dem Ortsausgang Schüren - gefunden wurde, ist bislang nicht identifiziert. Die ersten Ermittlungen haben jedoch Hinweise darauf ergeben, dass ein Gewaltverbrechen vorliegen könnte.

Bislang ist weder die Identität des Toten geklärt noch wie die Leiche auf das Feld gelangte. Sie muss dort mindestens mehrere Tage gelegen haben. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Identität des Toten geben können oder im Bereich des Fundortes Verdächtiges beobachtet haben. Vermissen Sie möglicherweise einen Verwandten/Bekannten? Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 182 cm groß, ca. 80 kg schwer und ca. 40 Jahre alt.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Arnsberg, Herr Neulken, Tel. 02931/804863.

https://dortmund.polizei.nrw/

