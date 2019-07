Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zigarettenkippe als mögliche Ursache für Brand in Steinen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.07.19, gegen 16 Uhr, musste die Feuerwehr aus Steinen zu einem Brand in der Bahnhofstraße ausrücken. Hier hatte Moos auf einem Flachdach Feuer gefangen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten schnell verhindert werden, so dass lediglich geringer Sachschaden entstand. Als mögliche Ursache könnte ein achtlos aus einem Fenster geworfener Zigarettenstummel in Betracht kommen. Der Polizeiposten Steinen ermittelt. Die Feuerwehr Steinen war mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften am Brandort.

