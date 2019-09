Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spielcasino überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag (24.09.2019) ein Spielcasino an der Colmarer Straße überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die beiden Täter betraten gegen 23.40 Uhr das Casino. Sie bedrohten eine 49-jährige Angestellte, einen 46-jährigen Angestellten und einen 33-jährigen Gast mit einer Schusswaffe. Aus der Kasse entnahmen sie das Bargeld, das sie in einer weißen Plastiktüte verstauten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, blieb erfolglos. Einer der Täter war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank, er trug helle Jeans und eine schwarze Jacke. Sein Komplize war zirka 180 Zentimeter groß, er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und dunkelblaue Sportschuhe der Marke "Nike". Beide Täter waren mit Sturmhauben maskiert und sprachen mit russischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

