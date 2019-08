Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montagvormittag auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Kirchener Straße einen Verkehrsunfall, bei dem sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 84-Jährige hatte beim Ausparken mit ihrem Pkw zu früh nach links eingelenkt. Dadurch kollidierte sie mit der rechten vorderen Fahrzeugecke mit einem geparkten Kastenwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Zeugin versuchte noch die Verursacherin auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen. Sie fuhr jedoch davon. Anhand des abgelesenen Kennzeichen konnte die 84-Jährige als Verursacherin ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell