Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Steine auf Autos geworfen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Jugendliche haben am Montagnachmittag (23.09.2019) an der B10 offenbar Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen. Mehrere Zeugen verständigten gegen 17.40 Uhr die Polizei, als etwa drei Jugendliche aus dem Parkdeck im zweiten Stock eines Mehrzweckgebäudes am Langwiesenweg Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge auf der B10 geworfen haben. Mindestens zwei Fahrzeuge sind dadurch beschädigt worden. Die alarmierten Beamten nahmen kurz darauf einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

