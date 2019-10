Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Zwischen Samstag, 26. Oktober 2019, und Montag, 28. Oktober 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen CLP-MS 654 von einem VW Polo, der in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Dwergte - Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 10.10 Uhr auf der Straße Hasenheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Transporter-Fahrer aus Molbergen übersah beim Rückwärtsfahren einen 48-jährigen Fußgänger aus Barßel, sodass es zum Zusammenstoß kam, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Durch intensive Ermittlungen konnte der Pkw-Fahrer etwa 1,5 Std. später ermittelt werden. Als dieser auf der Dienststelle erschien, ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Es wurde eine Blutuntersuchung veranlasst, um herauszufinden welche Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt bestand.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es zwischen 06.00 und 07.00 Uhr auf der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke und einem Brückengeländer. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 5000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Audi A6 in silber, geschätztes Baujahr zwischen 2005 und 2008, handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 26. Oktober 2019, 19.15 Uhr und Sonntag, 27. Oktober 2019, 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen VW Passat, der auf einem Parkplatz am Unnerweg geparkt war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Peheim - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 27. Oktober 2019, kam es zwischen 15.15 und 16.00 Uhr auf einer Verbindungsstraße zwischen der Linderner und Vreesner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Audi A6 und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es zwischen 17.45 und 18.05 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Mühlencenter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Opel Mokka und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 5000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Lkw handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

