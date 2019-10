Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Busenhausen - Vollbrand eines Schuppens

Busenhausen (ots)

gegen 01:00 ZHR am Donnerstag, den 10.10.2019 wurde von einer aufmerksamen Zeugin der Brand eines Schuppens gemeldet. Die Feuerwehr Altenkirchen und Berod rückten mit 51 Personen und das DRK mit 4 Personen aus. Die Feuerwehr konnte den in Vollbrand geratenen Schuppen ablöschen. Der Dachstuhl des ca. 70 qm großen Schuppens brannte nahezu vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,- EUR. Personen wurden keine verletzt. Die noch am gleichen Tage aufgenommenen Ermittlungen der Kripo Betzdorf ergaben, dass wahrscheinlich ein elektro-technischer Defekt die Ursache für den Brand war. Die Ermittlungen dauern an.

