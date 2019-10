Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Buchholz (WW) (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 08.10.2019, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.10.2019, 01:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus in der Bonner Straße in Buchholz. Bisher unbekannte Täter versuchten mit einem Bohrwerkzeug ein Fenster zu öffnen. Hierbei sind sie möglicherweise gestört worden und brachen ihr Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

