Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Brand in Einfamilienhaus

Dohren (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in der Straße Grüner Weg zum Brand in einem dortigen Einfamilienhaus gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 8 Uhr war das Feuer im Bereich eines Büroraumes im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Zur dieser Zeit befand sich niemand im Haus. Nachbar waren auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Wehren aus Haselünne, Handrup und Wettrup waren schnell mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Durch die starke Rauchentwicklung und die damit verbundene Rußbelastung ist das Haus allerdings aktuell nicht bewohnbar. Sachschadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

