Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mudersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Mudersbacher Industriestraße entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden. Die Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss. Die 29-Jährige hatte die Industriestraße in Richtung Brachbach befahren. In Höhe des REWE Marktes kam sie nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun und kollidierte mit einem Anhänger. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen relevanten Wert. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell